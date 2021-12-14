Рост пенсий превысил официальную инфляцию

В январе 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,3%, а в сентябре была учреждена единовременная выплата в размере 10 тыс. руб., с учетом которой средний размер пенсий по итогам года увеличился на 11,1%. Это более чем в два раза выше уровня инфляции (4,9%), говорится в сообщении минтруда. Она измеряется по предыдущему году.

За шесть лет рост пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация пенсий - 55%, подчеркнули в минтруде. В ведомстве обратили внимание, что пенсионное законодательство гарантирует индексацию страховых пенсий не ниже фактической инфляции, а с 2019 года они увеличиваются с ее опережением. В январе 2019 года страховые пенсии проиндексированы на 7,05%, инфляция за 2018 год составила 4,3%, в 2020 году они выросли на 6,6% при инфляции по итогам 2019 года в размере 3%.

С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян вырастут на 5,9%. Однако в минтруде обратили внимание, что готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в 2021 году. По данным минэкономразвития, инфляция с 23 по 29 ноября 2021 года уже составила 8,38% в годовом выражении.

Средняя пенсия неработающего пенсионера по стране составляет 17 481 руб. Получается, что ежегодно она увеличивается примерно на одну тысячу рублей и к 2024 году должна достичь 20 тыс. руб. Социальные пенсии проиндексируются с 1 апреля на 7,7%, их средний размер в 2022 году превысит 10 тыс. руб.