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14.12.2021 09:16
Рубрика: Экономика

Рынок российских акций открылся во вторник сильным падением

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Рынок российских акций во вторник открылся падением. Так, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) впервые с марта оказался ниже 3400 пунктов. Сейчас падение сменилось локальным подъемом и по состоянию на 09:06 мск составляет 3506 пунктов. При этом накануне сессия закрылась на уровне 3618,31 пункта.

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Продолжают падать и акции крупнейших российских компаний, хотя процесс и замедлился. Так, если с момента открытия бумаги "Норникеля" упали на 9,5%, НЛМК - на 9,2%, "Русала" - на 9,1%, то по состоянию на 08:53 мск "Норникель" снизился на 3,37%, НЛМК - на 3,55%, а "Русал" - на 3,32%.

Также дешевеет нефть марки Brent - на 0,4% до 74,1 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) рассчитывается с 6:50 до 9:50 мск . Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Динамика фондового рынка

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