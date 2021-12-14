Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за коронавируса

Коронавирус провоцирует и ускоряет процессы в организме, характерные для старения, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, выступая на Общем заседании РАН.

"COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам организма, которые характерны для стареющего (организма)", - сказала Скворцова.

Она отметила, что коронавирусная инфекция провоцирует процессы хронического воспаления различных органов и систем организма - аналогичные изменения происходят у всех людей и нарастают с возрастом.

"Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID-19", - отметила Скворцова. Она отметила, что в ФМБА проводятся соответствующие исследования.