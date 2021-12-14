СМИ: Правительство Меркель блокировало в НАТО поставки оружия Украине

В частности, Германия и Нидерланды с мая 2021 года блокировала в НАТО поставку Украине примерно 90 высокоточных винтовок "Barrett M82" из США и 20 систем "EDM4S-UA" против БПЛА из Литвы, сообщает BILD. Это вооружение ранее было оплачено Киевом через натовское агентство Nato Support and Procurement Agency (NSPA).

Также BILD пишет, что изначально инициатором блокировки поставок был Берлин, который привлек на свою сторону голландцев, чтобы "избежать впечатления, что Германия одна против такой сделки".

Однако в настоящее время немецкая сторона сняла вето на поставку антидроновых систем EDM4S-UA, первые десять экземляров Киев, как ожидается, получит уже в декабре. При этом вето на поставку американских винтовок сохраняется, сообщает BILD.