СМИ: В Германии процветает торговля фальшивыми ковид-паспортами

Как рассказала владелица одной из аптек Ганновера Зильке Вальтер, за последние два месяца мошенники особенно наловчились подделывать сертификаты. "Внешне они выглядят совсем как настоящие - с печатью и подписью", - признает женщина. Чтобы определить, что гражданин принес фальшивку, нужен "наметанный глаз". Иногда фейки выдает несуществующий серийный номер партии препарата или подозрительная дата вакцинации. По словам Гёрана Доннера, управляющего аптекой в Нижней Саксонии, с подобными инцидентами его коллеги сталкиваются как минимум пару раз в неделю. "Чаще всего мы пытаемся решить проблему дипломатическим путем. Говорим, что нам нужно еще кое-что уточнить. Или напрямую взываем к совести граждан. На этом они, как правило, разворачиваются и уходят. Но несколько раз нам приходилось заявлять о попытке подлога в полицию", - отмечает Дённер. До недавнего времени подделка ковид-паспортов не считалась в Германии уголовным преступлением. Однако новые поправки в УК ФРГ предусматривают тюремное заключение сроком до пяти лет как за изготовление фальшивок, так и за их использование. Но, похоже, это не особенно останавливает злоумышленников. Недавно портал Spiegel online писал о 32-летней служащей полиции из Нойнкирхена (земля Саар), которую подозревают в изготовлении и продаже фальшивых сертификатов по 100 евро за штуку.
Хуже всего, что хакеры научились подделывать и сами цифровые версии сертикификатов с QR-кодами, а также загружать их в мобильные приложения. Тем временем протесты "антипрививочников" в Германии все больше радикализуются. Во время демонстраций, прокатившихся по немецким городам на минувших выходных, от рук агрессивно настроенных участников пострадали десятки стражей порядка и журналисты. "Это прямая угроза нашей демократии", - заявила президент бундестага Бербель Бас, предложив усилить наблюдение за чатами ковид-диссидентов в мессенджерах, а также запретить демонстрации возле частных домов политиков.
В больнице коммуны Гарш в пригороде Парижа скончалась 52-летняя женщина с ковидом, у которой было поддельное свидетельство о вакцинации, передает Euronews. Она не хотела признаваться в этом, чтобы не потерять работу. "Если бы мы знали, что пациентка не была привита, то с учетом ее возраста, тяжести и стремительного течения болезни непременно ввели бы ей нейтрализующие моноклональные антитела", - сокрушается завотделением интенсивной терапии Джилали Аннан. Тем временем в Новой Зеландии объявился "серийный прививочник", пишет The Guardian. За деньги от "антипрививочников" он сделал десять уколов за одни сутки в разных центрах вакцинации, выдавая себя за других людей. Дело в том, что на прививку в стране можно приходить без записи, а удостоверения личности у граждан не требуют.