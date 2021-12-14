СМИ: В Германии процветает торговля фальшивыми ковид-паспортами

После того, как Германия ужесточила правила для непривитых от "короны", в стране начался бум фальшивых ковид-паспортов. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на фармацевтов, которым поручено оцифровывать эти паспорта. При этом отличить подделки от настоящих документов становится все труднее.

Как рассказала владелица одной из аптек Ганновера Зильке Вальтер, за последние два месяца мошенники особенно наловчились подделывать сертификаты. "Внешне они выглядят совсем как настоящие - с печатью и подписью", - признает женщина. Чтобы определить, что гражданин принес фальшивку, нужен "наметанный глаз". Иногда фейки выдает несуществующий серийный номер партии препарата или подозрительная дата вакцинации. По словам Гёрана Доннера, управляющего аптекой в Нижней Саксонии, с подобными инцидентами его коллеги сталкиваются как минимум пару раз в неделю. "Чаще всего мы пытаемся решить проблему дипломатическим путем. Говорим, что нам нужно еще кое-что уточнить. Или напрямую взываем к совести граждан. На этом они, как правило, разворачиваются и уходят. Но несколько раз нам приходилось заявлять о попытке подлога в полицию", - отмечает Дённер. До недавнего времени подделка ковид-паспортов не считалась в Германии уголовным преступлением. Однако новые поправки в УК ФРГ предусматривают тюремное заключение сроком до пяти лет как за изготовление фальшивок, так и за их использование. Но, похоже, это не особенно останавливает злоумышленников. Недавно портал Spiegel online писал о 32-летней служащей полиции из Нойнкирхена (земля Саар), которую подозревают в изготовлении и продаже фальшивых сертификатов по 100 евро за штуку.

Хуже всего, что хакеры научились подделывать и сами цифровые версии сертикификатов с QR-кодами, а также загружать их в мобильные приложения. Тем временем протесты "антипрививочников" в Германии все больше радикализуются. Во время демонстраций, прокатившихся по немецким городам на минувших выходных, от рук агрессивно настроенных участников пострадали десятки стражей порядка и журналисты. "Это прямая угроза нашей демократии", - заявила президент бундестага Бербель Бас, предложив усилить наблюдение за чатами ковид-диссидентов в мессенджерах, а также запретить демонстрации возле частных домов политиков.

Между тем

В больнице коммуны Гарш в пригороде Парижа скончалась 52-летняя женщина с ковидом, у которой было поддельное свидетельство о вакцинации, передает Euronews. Она не хотела признаваться в этом, чтобы не потерять работу. "Если бы мы знали, что пациентка не была привита, то с учетом ее возраста, тяжести и стремительного течения болезни непременно ввели бы ей нейтрализующие моноклональные антитела", - сокрушается завотделением интенсивной терапии Джилали Аннан. Тем временем в Новой Зеландии объявился "серийный прививочник", пишет The Guardian. За деньги от "антипрививочников" он сделал десять уколов за одни сутки в разных центрах вакцинации, выдавая себя за других людей. Дело в том, что на прививку в стране можно приходить без записи, а удостоверения личности у граждан не требуют.