Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц

Содержание новой могилы испанского диктатора Франсиско Франко обходится государству примерно в 750 евро в месяц. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на данные правительства, обнародованные после соответствующего депутатского запроса.

Большая часть средств, выделяемых из бюджета, идет на охрану склепа. Ежемесячно на это уходит чуть более 714 евро. Еще около 10 евро получает кладбище Мингоррубио за управление захоронением. Что касается уборки территории, то стоимость этих работ постоянно меняется, однако в среднем они обходятся в 360 евро в год или в 30 евро в месяц.

Средства на содержание могилы диктатора стали выделять после того, как его останки перенесли из мемориального комплекса "Долина павших" на кладбище Мингоррубио 2019 году. Ранее этим занимался монастырь, в ведении которого находится "Долина павших". После эксгумации Франко там осталась только одна именная могила, в ней захоронен основатель партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Впрочем, сейчас власти Испании продвигают идею перезахоронить и его. Такая инициатива содержится в проекте закона о демократической памяти.

Если этот закон будет принят, то по наследию Франко будет нанесен мощный удар. Предлагается отнять титулы и награды, присвоенные во времена диктатуры, ввести штрафы за восхваление каудильо, расследовать преступления того периода, что в настоящее время невозможно из-за принятого в 1977 году закона об амнистии.