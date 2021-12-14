Российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта вакцины в Twitter.

Тропическое государство одобрило однокомпонентную вакцину в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции.

Теперь российский препарат зарегистрирован более чем в 20 странах мира. Среди них ОАЭ, Аргентина, Сан-Марино, Лаос, Венесуэла и другие.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". При самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70%. При ревакцинации эффективность "Спутник Лайт" составляет более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.