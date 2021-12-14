США пообещали помочь Литве укрепить ее вооруженные силы

США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время переговоров с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Остин назвал Литву "маяком демократии" в регионе. По его словам, подписание странами взаимного соглашения об оборонных закупках позволит "улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между вооруженными силами", передает РИА Новости, ссылаясь на опубликованное на сайте Пентагона заявление.

Как отмечает ТАСС, во время переговоров министры также обсудили ситуацию вокруг Украины, вызовы и возможности в Индо-Тихоокеанском регионе, наращивание сотрудничества в сфере кибербезопасности и другие темы.