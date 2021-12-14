Новости

Песков: Россия в случае с "омикроном" будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему 12:46
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни 11:27
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 11:42
Рубрика: Власть

Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство поддержит студенческие научные сообщества. С 2022 года они смогут получать гранты на развитие до пяти миллионов рублей. Правила предоставления субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости
Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

Гранты можно будет использовать для организации научных конференций, дискуссионных клубов, выставок, семинаров, а также для социальной поддержки членов научного сообщества и их дополнительное образование.

Участвовать в конкурсе на получение федеральной поддержки смогут как студенческие коллективы государственных, так и коммерческих вузов. Отбор будет проводить Минобрнауки не реже двух раз в год.

Власть Работа власти Общество Наука Правительство 2021 - Год науки и технологий

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России