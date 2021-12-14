Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие

Правительство поддержит студенческие научные сообщества. С 2022 года они смогут получать гранты на развитие до пяти миллионов рублей. Правила предоставления субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Гранты можно будет использовать для организации научных конференций, дискуссионных клубов, выставок, семинаров, а также для социальной поддержки членов научного сообщества и их дополнительное образование.

Участвовать в конкурсе на получение федеральной поддержки смогут как студенческие коллективы государственных, так и коммерческих вузов. Отбор будет проводить Минобрнауки не реже двух раз в год.