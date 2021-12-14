Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей

За 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 миллиардов рублей", - сказал он.

По его словам, по данным ряда исследований, в России каждый седьмой подвергался нападкам телефонных мошенников. Что важно, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма ущерба от одного мошенничества варьируется от 15 тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная афера, которая встречалась, - 25 миллионов рублей.