The Hatters вернулись с премьерой

Никто в этом году не сочинял песни так щедро и рьяно, как "Шляпники". Даже не все из них вместились в новый альбом Golden Hits. Зато на концерте в честь пятилетия группы Юрий Музыченко и его мелодичная, задорная и живописная компания исполнили и главные хиты, и те, что в диск не вошли. Например, стилизованную под романтику ностальгических фильмов 30-х балладу Bullet, записанную с Марув, которая тоже приехала спеть вместе с ними в Москву.

Были в этом мультиформатном шоу и огромные экраны с видео-артом, и чтение стихов, и стремительные перемещения по сцене, и тщательно продуманные мизансцены. Ведь певец, скрипач и гитарист Юрий Музыченко и его жена Анна окончили театральный вуз и попутно работают в "Лицедеях". Да и в музыкальной карьере пользуются профессиональными режиссерскими навыками, порой от кутерьмы звуков, эмоций, перемен напряжения и стилей умышленно сбиваясь на импровизации. Зрителям так еще интереснее: рок, кабаре, дружеская вечеринка и театр мимики и жеста - в едином представлении.

Но главной в концерте была все-таки музыка. Пару лет назад The Hatters (которых многие называют в русском переводе "Шляпниками") еще основательнее взялись за музыкальную основу программ. Добавили свежести звучания и нового праздника непослушания - уже в аранжировках. Эффектно рискуя, вторгаются во все разные жанры. Выступали и с оркестром. Да, есть у них песни более удачные, есть менее. Но скучных и банальных при этом не бывает. И, может, это одно из самых несомненных достижений за первое пятилетие "Шляпников". Уже немало...

Начали они с титульного трека прошлогоднего макси-сингла "Шут ми" (именно так было написано на листочке, висевшем около гримерки), потом добрались до премьер с Golden Hits - "Звоночки", "Двигай", и еще одной песни с макси-сингла - "Я делаю шаг". Вступили под аккордеон и акустическую гитару, в ритмах компанейской песни для road-movie, потом добавили куража и скоростей, превращая ее в упругий рэп. Умение удивлять, смешивать жанры, быть азартными, яркими и непредсказуемыми - за это их и любят. Да и самим музыкантам так, кажется, только интереснее.

Прямая речь

Юрий Музыченко, музыкант, актер:

- У нас никогда не было стремления развиваться только в одном музыкальном стиле. Мы приходим в студию, болтаем, пьем кофе и начинаем играть - иногда немного выпендриваясь, кто круче придумает. И просто получаем удовольствие от музыки и процесса. А потом вместе слушаем запись и выбираем, что больше подходит для песни. В итоге оставили для Golden Hits только одиннадцать новых песен. Все они сильно отличаются: первые восемь звучат так, будто играют разные коллективы. Это было нетрудно - сложнее все время играть одно и то же. А еще мы в студии били себя по рукам и заставляли в первую очередь развивать мелодию, а не наваливать целую симфонию звуков. Потому что хотим попробовать разные подходы к музыке.