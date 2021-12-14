The Hatters вернулись с премьерой

Новости

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 01:18
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 13.12.2021
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 13.12.2021
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 13.12.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 03:16
Рубрика: Культура

The Hatters вернулись с премьерой

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8634)
Никто в этом году не сочинял песни так щедро и рьяно, как "Шляпники". Даже не все из них вместились в новый альбом Golden Hits. Зато на концерте в честь пятилетия группы Юрий Музыченко и его мелодичная, задорная и живописная компания исполнили и главные хиты, и те, что в диск не вошли. Например, стилизованную под романтику ностальгических фильмов 30-х балладу Bullet, записанную с Марув, которая тоже приехала спеть вместе с ними в Москву.
Юрий Музыченко - редкий музыкант, умеющий петь и общаться с залом, попутно играя на скрипке. Фото: Егорова Анастасия Юрий Музыченко - редкий музыкант, умеющий петь и общаться с залом, попутно играя на скрипке. Фото: Егорова Анастасия
Юрий Музыченко - редкий музыкант, умеющий петь и общаться с залом, попутно играя на скрипке. Фото: Егорова Анастасия

Были в этом мультиформатном шоу и огромные экраны с видео-артом, и чтение стихов, и стремительные перемещения по сцене, и тщательно продуманные мизансцены. Ведь певец, скрипач и гитарист Юрий Музыченко и его жена Анна окончили театральный вуз и попутно работают в "Лицедеях". Да и в музыкальной карьере пользуются профессиональными режиссерскими навыками, порой от кутерьмы звуков, эмоций, перемен напряжения и стилей умышленно сбиваясь на импровизации. Зрителям так еще интереснее: рок, кабаре, дружеская вечеринка и театр мимики и жеста - в едином представлении.

Фото: АР
Led Zeppelin теперь играет кантри

Но главной в концерте была все-таки музыка. Пару лет назад The Hatters (которых многие называют в русском переводе "Шляпниками") еще основательнее взялись за музыкальную основу программ. Добавили свежести звучания и нового праздника непослушания - уже в аранжировках. Эффектно рискуя, вторгаются во все разные жанры. Выступали и с оркестром. Да, есть у них песни более удачные, есть менее. Но скучных и банальных при этом не бывает. И, может, это одно из самых несомненных достижений за первое пятилетие "Шляпников". Уже немало...

Начали они с титульного трека прошлогоднего макси-сингла "Шут ми" (именно так было написано на листочке, висевшем около гримерки), потом добрались до премьер с Golden Hits - "Звоночки", "Двигай", и еще одной песни с макси-сингла - "Я делаю шаг". Вступили под аккордеон и акустическую гитару, в ритмах компанейской песни для road-movie, потом добавили куража и скоростей, превращая ее в упругий рэп. Умение удивлять, смешивать жанры, быть азартными, яркими и непредсказуемыми - за это их и любят. Да и самим музыкантам так, кажется, только интереснее.

Прямая речь

Юрий Музыченко, музыкант, актер:

- У нас никогда не было стремления развиваться только в одном музыкальном стиле. Мы приходим в студию, болтаем, пьем кофе и начинаем играть - иногда немного выпендриваясь, кто круче придумает. И просто получаем удовольствие от музыки и процесса. А потом вместе слушаем запись и выбираем, что больше подходит для песни. В итоге оставили для Golden Hits только одиннадцать новых песен. Все они сильно отличаются: первые восемь звучат так, будто играют разные коллективы. Это было нетрудно - сложнее все время играть одно и то же. А еще мы в студии били себя по рукам и заставляли в первую очередь развивать мелодию, а не наваливать целую симфонию звуков. Потому что хотим попробовать разные подходы к музыке.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах