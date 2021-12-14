Тимошенко назвала Украину беднейшим государством Европы

Новости

Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 21:16
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 21:06
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 20:57
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 20:56
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 20:34
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 18:30
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара на родину 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 21:23
Рубрика: В мире

Тимошенко назвала Украину беднейшим государством Европы

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Бывший премьер и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко разгласила страшную государственную тайну: Украина - беднейшее государство Европы. Об этом она заявила с трибуны парламента.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения. Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - сказала вечная оппозиционерка Тимошенко.

ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу

В действительности сведения о том, что Украина в последние годы резко обнищала - не новость даже для украинской статистики. Другое дело, что об этом старались не говорить. Но рейтинг Международного валютного фонда, на который сослалась Тимошенко, игнорировать сложно: по паритету покупательной способности украинский ВВП на душу населения в октябре составил 14 145 долларов. И это действительно меньше, чем в Молдавии, и в два с лишним раза меньше аналогичного российского показателя.

Другое дело, что в своем последнем послании к Раде президент Зеленский хвастался заоблачными средними зарплатами украинцев - почти 500 долларов в месяц, что и вызвало ответную реакцию Тимошенко. Достаточно быстро на основании данных украинского Госстата выяснилось, что президент врал. Указанную главой государства сумму после уплаты налогов получают не более пяти процентов официально работающих. Медианный же уровень зарплат - то есть получаемый половиной всех трудящихся украинцев - 200 долларов. Причем треть населения живет на 150 долларов, а 13 процентов - на 110 долларов и меньше.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире