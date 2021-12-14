Тимошенко назвала Украину беднейшим государством Европы

Бывший премьер и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко разгласила страшную государственную тайну: Украина - беднейшее государство Европы. Об этом она заявила с трибуны парламента.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения. Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - сказала вечная оппозиционерка Тимошенко.

В действительности сведения о том, что Украина в последние годы резко обнищала - не новость даже для украинской статистики. Другое дело, что об этом старались не говорить. Но рейтинг Международного валютного фонда, на который сослалась Тимошенко, игнорировать сложно: по паритету покупательной способности украинский ВВП на душу населения в октябре составил 14 145 долларов. И это действительно меньше, чем в Молдавии, и в два с лишним раза меньше аналогичного российского показателя.

Другое дело, что в своем последнем послании к Раде президент Зеленский хвастался заоблачными средними зарплатами украинцев - почти 500 долларов в месяц, что и вызвало ответную реакцию Тимошенко. Достаточно быстро на основании данных украинского Госстата выяснилось, что президент врал. Указанную главой государства сумму после уплаты налогов получают не более пяти процентов официально работающих. Медианный же уровень зарплат - то есть получаемый половиной всех трудящихся украинцев - 200 долларов. Причем треть населения живет на 150 долларов, а 13 процентов - на 110 долларов и меньше.