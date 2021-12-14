Тимошенко сообщила о последнем месте Украины в Европе по ВВП

Украина впервые в истории опустилась на последнее место в Европе по ВВП на душу населения. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко во время выступления в местном парламенте.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения", - сказала Тимошенко, чьи слова приводит сайт ее партии.

Она отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис привел к колоссальной инфляции, в результате чего невозможны индексации зарплат, пенсий и соцвыплат.