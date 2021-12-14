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14.12.2021 09:16
Рубрика: В мире

Тимошенко сообщила о последнем месте Украины в Европе по ВВП

Украина впервые в истории опустилась на последнее место в Европе по ВВП на душу населения. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко во время выступления в местном парламенте.

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"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения", - сказала Тимошенко, чьи слова приводит сайт ее партии.

Она отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис привел к колоссальной инфляции, в результате чего невозможны индексации зарплат, пенсий и соцвыплат.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

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