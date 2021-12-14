Турбизнес просит разрешить вход в рестораны и гостиницы по ПЦР-тестам

Посещать рестораны, гостиницы, музеи разрешить не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию, но и по ПЦР-тестам, предлагают представители туриндустрии. Так удастся расширить доступ к туробъектам и поддержать туротрасль, указывают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ). Предложения по доработке законопроекта организация направила президенту Владимиру Путину (копия есть у "РГ").

Внесенный в Госдуму в середине ноября законопроект о QR-кодах о планируется рассмотреть в первом чтении 16 декабря. Второй законопроект о QR-кодах на транспорте пока отложен, его доработает минтранс. Еще раз оценить все последствия ранее предложил президент.

По действующей версии законопроекта о QR-кодах в общественных местах предполагается ввести их посещение только по документам, подтверждающим вакцинацию, наличие к ней противопоказаний или перенесенное заболевание COVID-19. Пускать без QR-кодов будут только в магазины, торгующие продуктами питания, товарами первой необходимости и в аптеки.

В законопроекте нет механизмов доступа в общественные места, например, пожилых людей, граждан, страдающих хроническими заболеваниями и опасающихся, что вакцинация ухудшит течение болезни, указывают авторы письма. Стоит утвердить единый перечень противопоказаний для вакцинации и обновлять его на регулярной основе, указывают они.

Ввести ПЦР-тесты наряду с сертификатами о вакцинации важно и для поддержки туротрасли. "ПЦР-тесты как альтернативу QR-кодам предлагаем ввести исключительно для индустрии гостеприимства, то есть объектов показа, гостиниц, мест общественного питания", - поясняет президент ОСИГ Алексей Волков. В курортных регионах выручка объектов показа и ресторанов снизилась в некоторых случаях на 70%. За последние три месяца потери этого сектора составили около 10 млрд руб., говорит он.

Кроме того, потребуется внести изменения в законодательство о персональных данных. Пока проверять паспорт (он нужен вместе с QR-кодом) имеют право только кассиры, проводники поездов, операторы на регистрации на рейс и другие категории сотрудников, но не работники ресторанов, они не имеют доступа к персональным данным.

Потери у гостиниц после введения QR-кодов, конечно, будут, еще не все прошли вакцинацию, соглашается президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Но если разрешат ПЦР-тесты, их результаты тоже должны указываться в виде QR-кода, чтобы действовала единая система, замечает он.

Введение ПЦР-тестов только для людей с хроническими заболеваниями вряд ли целесообразно, многие из них не посещают рестораны, не склонны ездить в туры и селиться в гостиницах, отмечает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Но иногда человеку приходится куда-то поехать и остановиться в гостинице. На эти случаи должна быть возможность сдать ПЦР-тест, считает он.