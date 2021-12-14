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Рубрика: Общество

Ученые ищут новые варианты в борьбе с COVID-19

Текст: Ирина Штерман
Сегодня у молодых ученых есть возможность заниматься исследованиями уже во время учебы. Для них в Год науки и технологий при вузах по всей стране открывают молодежные научно-исследовательские лаборатории. В основном сюда принимают тех, кому еще не исполнилось сорока лет.

Делается это в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Цель - создать для молодежи, которая стремится заниматься наукой, необходимые условия. А чтобы от исследования можно было перейти к воплощению идей на практике, в стране работают научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ). Они тоже - часть нацпроекта "Наука и университеты". Эти консорциумы университетов, научных институтов и предприятий занимаются внедрением разработок ученых в реальный сектор экономики.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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А два других нацпроекта - "Образование" и "Культура" - помогают увлечь школьников, помочь им сделать свой выбор в пользу науки.

Молекулы против вируса

При Курганском государственном университете открыли молодежную научно-исследовательскую лабораторию "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины". Ее разработки включены в проекты уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы".

Главное направление курганской лаборатории - химия, в том числе биохимия и биомедицина. Недавно здесь провели компьютерное исследование, которое поможет в борьбе с COVID-19. Ученые занимаются молекулами вещества, которые эффективно взаимодействуют с белками нового коронавируса. И подавляют их активность.

На угольных отходах

Новое экотопливо создают молодые ученые из Кузбасского государственного технического университета.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Они уже разработали технологию, как "добывать" его из угольных отходов. На выходе получается безопасный газ. Вредные выбросы сокращаются в 2,5-3 раза.

Эти разработки ведут в рамках научно-образовательного НОЦ "Кузбасс", который объединил шесть вузов региона, четыре научно-исследовательских центра и более дюжины производственных предприятий.

Мы делаем ракеты

Ракетами занимаются будущие инженеры Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Они создают проект сверхлегкой суборбитальной ракеты-носителя "Мечта-1".

Молодые изобретатели уже сконструировали прототип и испытали систему спасения аппарата. Причем работать он будет на жидком топливе - это главный эксклюзив проекта.

В будущем у студентов и молодых ученых Бауманки появятся новые возможности для творчества. Есть планы построить высокотехнологичный кампус, где можно будет не только вести исследования, изобретать, но и запускать собственные технологические стартапы.

Путешествие в космос

В начале декабря тринадцать школьников, победивших в "Космической викторине", отправились в путешествие по обсерваториям Тункинской долины.

Эта экскурсия - первая в серии бесплатных - стала возможна благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он работает в рамках нацпроекта "Культура".

Экскурсии по обсерваториям "Звездный десант" (так называется АНО популяризаторов астрономии в Приангарье) проводил и раньше. Но это не всем доступно. Поездки на гамма-обсерваторию TAIGA, геофизическую обсерваторию в Торах и на "Квазар-КВО", например, стоят от четырех до шести тысяч рублей.

Молекулы вещества, которые исследовали ученые, могут взаимодействовать с белками ковида. И способны задерживать или даже подавлять их активность

"Научный туризм в регионе набирает обороты, - отмечает представитель "Звездного десанта" Дмитрий Семенов. - Но у нас иная миссия - просветительская. Мы работаем со школьниками и видим свою главную задачу в том, чтобы пробудить интерес к науке".

Так родился проект "Байкал - территория фундаментальной науки мирового уровня". С ним "Звездный десант" вышел на конкурс, объявленный Фондом культурных инициатив, и одержал убедительную победу. И теперь у 120 школьников, интересующихся астрономией, появится возможность познакомиться с работой обсерваторий ведущих астрономических и астрофизических организаций России. В том числе расположенных и в Прибайкалье.

Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru
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Первыми на экскурсию по гранту поехали победители викторины, организованной "Звездным десантом". Участвовать могли все желающие, но над вопросами, как признались ребята, пришлось попотеть. По итогам первой "Космической викторины" уже определились 60 победителей. Следующая пройдет в начале 2022 года.

Михаил Меркулов, директор АНО "Звездный десант", сотрудник Астрофизической обсерватории Иркутского госуниверситета, двенадцать часов рассказывал детям о космосе и его исследователях (и кажется, совершенно не утомлен этим). Он признался, что очень доволен поездкой.

"Мы хотим всех ребят, у кого есть интерес и мотивация, приобщить к изучению Вселенной. Кто-то из них, возможно, поедет учиться в Москву или Санкт-Петербург, а кто-то придет к нам на физфак. И мы очень рады родителям на наших экскурсиях. Ведь решение, где будет учиться ребенок, принимают, в общем-то, они. Пусть видят, что здесь тоже есть перспективы".

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