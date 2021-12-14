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Рубрика: Общество

Ученые назвали пять продуктов, незаменимых для укрепления памяти

Текст: Алексей Рыбин

Ученые из разных стран изучили продукты, положительно влияющие на процессы памяти в человеческом мозге. Согласно полученным из исследований данным, наиболее благотворно на состоянии памяти сказывают грецкие орехи, рыба, какао, кофе и куркума.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Так, влияние грецких орехов на мозг изучали врач Гарвардской медицинской школы Жаклин О'Брайен и нейропсихолог Госпитальной клиники Барселоны Синта Вальс-Педрет. Их независимые друг от друга труды показали, что грецкие орехи могут предотвратить или замедлить ухудшение когнитивных функций у пожилых людей, а также значительно улучшить память. Причем испанцы доказали, что мозгу поможет включение в рацион даже 30 г смеси орехов в день (включая 15 г грецких). Все дело в составе орехов - это мощный источник витаминов, минералов, ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов.

Следующий полезный для мозга продукт - жирная морская рыба, например, скумбрия, сельдь, сардина или тунец. Это смогла установить группа ученых из Университета Торонто под руководством Грэма Мазериу. В мясе этих рыб содержится значительное количество полиненасыщенных жирных кислот, наибольшее значение из которых имеют омега-3 кислоты. Именно они улучшают память и когнитивные функции мозга.

Пользу какао и шоколада описывает невролог из Оксфорда Богдан Кнежевич. Он доказал, что полифенол эпикатехин, который содержится в какао, улучшает формирование долговременной памяти и даже может обратить вспять когнитивные расстройства. К тому же какао - очень хороший источник магния и антиоксидантов.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Кофе содержит в себе около тысячи биологически активных соединений. И, как показало исследование с участием мужчин старшего возраста, у пьющих этот напиток когнитивные нарушения меньше, чем у тех, кто этого не делал. И наибольший эффект был отмечен у людей, употреблявших 3 чашки в день. А группа ученых под руководством Марьо Эскелинен из университета Восточной Финляндии установила, что самый низкий риск деменции и болезни Альцгеймера был у людей, которые употребляли 3-5 чашек кофе в день.

Наконец, куркума, которая также содержит активные соединения, а основной ее ингредиент - куркумин - обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В 2017 году доктор медицинских наук института Семела Калифорнийского университета Гэри Смолл опубликовал результаты исследования влияния куркумы на память. В нем принимали участие люди в возрасте 50-90 лет. В течение 18 месяцев участники одной группы принимали 90 мг куркумина в день, другая группа принимала плацебо. И результаты подтвердили, что куркумин действительно положительно влияет на память, внимание и когнитивные функции.

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