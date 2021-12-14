Ученые выяснили, что лучше мотивирует детей - похвала или поучение

Настойчивость детей к выполнению тех или иных задач меняется каждый день. Однако факторы, которые влияют на это, изучены недостаточно. Исследователями из Пенсильванского и Йельского университетов и института Санта-Фе проанализировано поведение трехлетних детей и изучена связь их мотивации с отношением родителей.

В центре эксперимента оказалась ежедневная чистка зубов у трехлетних детей. Семьи - представители разных этнических групп, живущие в разных штатах США. Образование родителей - от 12 до 20 лет, годовой доход семьи - от 14 до 200 тысяч долларов. Участников находили через соцсети и детские сады, пишет EurekAlert. Полное исследование опубликовано в журнале Child Development. Данные собирались 16 дней два раза - до пандемии и во время нее. Родители должны были отправлять видео чистки зубов своих детей. На ролике должен быть запечатлен момент, когда малышу дают зубную щетку, то, как он ей пользуется, что ему говорят родители в это время, и момент, когда щетку забирают.

Родителям дали задание хвалить ребенка. Причем, поощрение разбили на несколько категорий - похвала за процесс, похвала человека и просто оценка. В другие дни родители должны были давать инструкции ребенку насчет того, что нужно было делать, отвлекать ли его - петь во время чистки зубов, играть с ребенком в это время и так далее.

Также мамам и папам предлагалось ответить в анкете на вопросы об уровне стресса у родителей, о настроении ребенка и продолжительности сна. Результаты показали, что настойчивость детей колеблется изо дня в день и связана с разговорами родителей. Дети чистили зубы дольше в те дни, когда их родители больше хвалили их, а не учили.

- Наша работа - первая, которая показывает, что изменения в похвале родителей связаны с изменениями в настойчивости ребенка, - сказал Эллисон Макки, доцент кафедры психологии Пенсильванского университета. - Мы изучили, как различия в разговоре родителей, стрессе, а также в настроении и сне ребенка влияют на время чистки зубов. Удивительно, но родители не смогли точно предсказать, какие параметры влияют на чистку зубов у их собственных детей.

По словам доцента кафедры психологии из Йельского университета Джулии Леонард, исследование поможет выявить конкретные факторы, которые влияют на мотивацию детей. Эти факторы в будущем помогут разработать программу действий, которая может быть неочевидной для некоторых родителей. Вместо того, чтобы изучать различия детей, ученые искали факторы, которые делают детей из разных семей похожими на лучшую версию самих себя.

Авторы признают, что исследование может быть неточным, поскольку опрашивались более богатые семьи с образованными родителями и так далее. Кроме того, ученые не учитывали то, что у всех детей были разные навыки, необходимые для чистки зубов. У исследователей не было данных о качестве детского сна, а родители могли быть предвзяты в оценке своих детей. В будущем ученые планируют рассмотреть более крупную выборку и собрать больше данных.