В 2021 году в России не допущено ни одного теракта

В России в текущем году не было допущено ни одного террористического акта. Об этом 14 декабря на итоговом совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ) сообщил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря "реализации силовых и профилактических мер".

На стадии приготовления, по данным ФСБ, было предотвращено 65 преступлений террористической направленности. "В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий были нейтрализованы 23 бандита, в том числе четыре главаря. Задержаны в течение года 312 боевиков и 821 пособник", - говорится в сообщении НАК.

Бортников рассказал, что в 2021 году была пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на изготовлении средств поражения и их контрабанде. "Кроме того, ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - рассказал глава спецслужбы.

В то же время органы безопасности и силы правопорядка пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Удалось не допустить въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. "Были заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму. На общую сумму свыше 100 миллионов рублей", - привел свежие данные директор ФСБ.

Пошел на заседании разговор и о защите информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. Так, совместными усилиями Роскомнадзора и правоохранительных органов удалось заблокировать 6,5 тысяч и удалить около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду в интернете.

Параллельно была активизирована работа "по созданию контента, способствующего формированию антитеррористического сознания". В НАК рассказали, что в рамках организованного Росмолодежью конкурса зарегистрировано 350 проектов в номинации "профилактика идеологии терроризма и экстремизма".

Что же касается сохраняющихся угроз, то они, по данным участников заседания, связаны, в первую очередь, с "деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды в Сети с целью радикализации молодежи".

В связи с этим были выработаны дополнительные меры по нейтрализации террористических угроз, а также направленные на совершенствование антитеррористической защищенности социально значимых объектов, прежде всего относящихся к сфере образования.