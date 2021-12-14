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Рубрика: В мире

В Белом доме прогнозируют "взрыв" инфекций из-за "омикрон"-варианта

Текст: Максим Макарычев

Новые данные исследований, проведенных в Южной Африке и Европе, свидетельствуют о том, что количество случаев заболевания "омикрон"-вариантом коронавируса увеличится в США, где подавляющее большинство населения, по оценке экспертов, все же недостаточно защищено от инфекции. "Все указывает на большую волну коронавируса. Грядет большой взрыв", - сказал Axios высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности. По его словам, это случится быстро, и, "к сожалению, будет много госпитализаций". "Экспоненциальный рост заражения "омикрон" может привести нас к уровню даже в миллион случаев в день в Соединенных Штатах, что раньше считалось бы немыслимым прогнозом", - заявил медицинский эксперт Эрик Тополь из научного центра Scripps Research, при этом добавив, что еще рано делать какие-либо конкретные прогнозы.

Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Новый анализ, проведенный крупнейшим частным страховщиком Южной Африки, рисует картину клинического риска "омикрон"-варианта: две дозы вакцины Pfizer оказываются значительно менее эффективными против "омикрон", чем в отношении предыдущих штаммов. Также было обнаружено, что две дозы вакцины Pfizer эффективны против инфекции, вызванной "", только на 33 процента. В исследовании анализировались 211 тысяч положительных результатов тестов на COVID-19, из которых 41 процент был получен от взрослых, получивших две дозы вакцины. Анализ показал, что вакцинированные пожилые люди имеют немного меньшую защиту от госпитализации, что подчеркивает важность ревакцинации в этой возрастной группе. Кроме того, было обнаружено, что у детей риск госпитализации на 20 процентов выше, чем у детей, заразившихся предыдущими вариантами.

В американской администрации исходят из того, что резкий рост числа заболевших может сокрушить находящую на пределе систему здравоохранения США, если даже небольшому проценту пациентов потребуется госпитализация. При этом омикрон-вариант, отметил источник, похоже, может значительно усугубить ситуацию, учитывая его высокую трансмиссивность и способность уклоняться от иммунной защиты.

Согласно отчету, опубликованному датским исследовательским центром Statens Serum Institut, в Дании, где вакцинировано около 80 процентов населения, три четверти случаев заболевания "омикрон"-вариантом приходится на полностью вакцинированных людей, а еще девять процентов на тех, кто получил ревакцинацию. Европейские страны также сообщают, что этот вариант быстро распространяется, причем число случаев заболевания удваивается каждые два-три дня. "Откровенно говоря, на данный момент у нас недостаточно надежных данных, чтобы дать четкое представление о том, как это будет выглядеть в ближайшие недели или месяцы", - заключил Майкл Остерхольм, директор Центра инфекционных заболеваний в университете Миннесоты.

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