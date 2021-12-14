В Гражданском кодексе будет две новые главы о правах на недвижимость

Госдума приняла в третьем чтении важный для простых граждан законопроект о машино-местах, недостроенных домах и дачах и прочем, что до этого документа, что называется, "висело в воздухе", вызывало скандалы, суды и жалобы.

С появлением новых поправок проблем у хозяев машино-мест должно стать в разы меньше. Фото: Andrii Borodai / iStock

Когда документ пройдет Совет Федерации и получит подпись главы государства, то в нашем Гражданском кодексе появятся две новые главы - "Недвижимые вещи" и "Право собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места".

Обе очень важны и без них у многих граждан были серьезные проблемы с регистрацией и правами на свою собственность. Так, глава "Недвижимые вещи" закрепляет основы правового режима земельных участков, зданий и сооружений, помещений, причем жилых и нежилых, а также содержит несколько норм, касающихся машино-мест.

К примеру, там сказано, что "помещения, предназначенные для обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим имуществом и не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые вещи". В этой же главе урегулированы до этого спорные вопросы раздела и объединения объектов недвижимости, изменения их характеристик. То есть их реконструкция и перепланировка.

Вторая глава о праве собственности уточняет и четко прописывает особенности права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места.

В том числе и права собственника здания, которое находится на чужом земельном участке, а также находящихся в таком здании помещений и машино-мест.

Какие же новации можно считать самыми важными?

Например, такую - собственник здания, которое стоит на чужой земле и который не имеет права пользования этим участком по закону или по договору с его собственником, вправе пользоваться участком в объеме, необходимом для обеспечения доступа к зданию.

Собственник здания, которое стоит на чужой земле, вправе пользоваться участком в объеме, необходимом для обеспечения доступа к зданию

Еще одна новелла - гибель находящегося на чужом участке здания или сооружения не влечет прекращения имеющегося у собственника этого здания права на землю. Собственник в течение пяти лет имеет право восстановить погибшее сооружение.

Для автовладельцев при государственной регистрации прав на образованные в здании или сооружении помещения или машино-места право собственности на здание, сооружение в целом прекращается.

Другое положение - общее предназначение имущества может следовать в том числе из его расположения и назначения, определенных при строительстве здания, либо из решения собственников помещений и машино-мест.

Очень актуальное уточнение - собственникам помещений и машино-мест в здании принадлежит на праве общей долевой собственности имущество, предназначенное для обслуживания "более одного помещения или машино-места (общее имущество)".

Не менее важный момент - земельный участок, занятый зданием, входит в состав общего имущества в случаях, предусмотренных Кодексом или "иным законом". Это, в частности, относится к общему имуществу многоквартирного дома.

И последнее - общее имущество в здании, пригодное для самостоятельного использования, может быть предоставлено в пользование "третьим лицам". Но это возможно лишь по решению, принятому двумя третями голосов собственников помещений и машино-мест. И, конечно, при условии, что это не затронет интересы других собственников.