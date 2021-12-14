В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек

В штате Джонглей на востоке Южного Судана за последние несколько недель порядка 89 человек скончались от неизвестной болезни, об этом сообщает южноафриканское радио SABC, ссылаясь на информацию от международных организаций, работающих в Южном Судане. Эпицентр находится в городе Фангак.

Также сообщается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в Джонглей группу специалистов, которые должны в короткие сроки расследовать ситуацию.

Ранее предполагалось, что речь может идти о холере, поскольку большая часть случаев была зафиксирована в местностях, недавно подвергшихся крупнейшему за последние 60 лет наводнению, от которого пострадали более 700 тысяч человек. Однако позднее информация о распространении холерного вибриона не подтвердилась.