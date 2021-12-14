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Рубрика: В мире

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек

Текст: Константин Волков

В штате Джонглей на востоке Южного Судана за последние несколько недель порядка 89 человек скончались от неизвестной болезни, об этом сообщает южноафриканское радио SABC, ссылаясь на информацию от международных организаций, работающих в Южном Судане. Эпицентр находится в городе Фангак.

Фото: AFP/RODGER BOSCH
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Также сообщается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в Джонглей группу специалистов, которые должны в короткие сроки расследовать ситуацию.

Ранее предполагалось, что речь может идти о холере, поскольку большая часть случаев была зафиксирована в местностях, недавно подвергшихся крупнейшему за последние 60 лет наводнению, от которого пострадали более 700 тысяч человек. Однако позднее информация о распространении холерного вибриона не подтвердилась.

В мире Африка Южный Судан

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