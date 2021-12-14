В Китае найден легендарный мавзолей императора династии Хань

Китайские археологи при проведении изысканий в городе Сиань, столице северо-западной провинции Шэньси, обнаружили крупный мавзолей императора Венди из династии Западная Хань.

Как сообщает China.org.cn, мавзолей расположен на территории пригородной деревни Цзянцунь, которая примыкает к восточной окраине Сианя. Раскопки в этом месте стартовали в 2017 году.

Всего здесь археологи обнаружили более100 древних гробниц и многочисленные реликвии, в том числе глиняные фигурки, арбалеты и печати. Мавзолей выделяется среди раскопанных сооружений не только своими размерами, но и архитектурой. Он идентифицирован как усыпальница императора Венди, представителя династии Западная Хань, правившей Китаем с 202 года до нашей эры до 25 года нашей эры.

Основная часть мавзолея находится под землей. У него нет поверхностного кургана. Но имеются четыре пандуса, которые ведут к входу в погребальную камеру. Этот вход расположен на глубине от двух до 4,5 метра под землей, а камера уходит на глубину до 30 метров. Впечатляют и ее размеры: длина погребальной камеры составляет 74,5 метра, а ширина - 71,5 метра.

Археологи отмечают, что мавзолей похож на мавзолеи двух других императоров династии Западная Хань, которые были обнаружены ранее. Они схожи и с точки зрения структуры, и по масштабам. Примечательно, что гробницу императора Венди археологи много лет искали в соседней деревне под названием Фэнхуанцзуй, расположенной к северу от деревни Цзянцунь. Устные легенды гласили, что мавзолей был построен именно там. Кроме того, ранее там нашли каменную табличку с текстом, в котором упоминается император. Новое открытие положило конец давнему слуху.

Император Венди получил это имя при восхождении на трон, а его имя от рождения было Лю Хэн. В историю Китая он вошел как правитель, прославившийся своей бережливостью и доброжелательностью. Считается, что во время его более чем 20-летнего правления экономика процветала, а население росло.