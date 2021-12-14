В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны

Важным политическим документом охарактеризовал принятие депутатами нижней палаты парламента законопроект о геноциде белорусского народа спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Напомнив, что в годы Великой Отечественной войны фактически погибло 60 млн человек, парламентарий подчеркнул, что из них порядка 30 млн - это граждане Советского Союза (цитата по БЕЛТА). "Погиб и каждый третий житель Беларуси", - заявил спикер, подчеркнув, что принятый закон "будет являться отправной точкой в признании геноцида белорусского народа на международной арене".

Документом, констатируют парламентарии, впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Кроме того, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования.

Исторический документ также содержит положения, реализация которых будет направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести на более качественный уровень информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан.

Проект данного закона, уточняет агентство, внесен в палату представителей депутатом Лилией Ананич. По ее словам, при разработке законопроекта принимались во внимание государственные и общественные запросы на сохранение исторической памяти, лежащие в основе суверенитета и независимости белорусского государства. "Законопроект направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период", - отметила парламентарий.

"Данный законопроект призван стать политическим, юридическим и моральным актом, направленным на защиту исторической памяти, официальное признание и осуждение геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период", - резюмировала Лилия Ананич.