В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя

Откровенное разочарование вызвало в Минске заявление представителя ЕС о якобы победе европейской дипломатии в миграционном кризисе. Комментируя позицию Брюсселя по этому актуальному для всего мира вопросу, официальный представитель МИД Беларуси вынужден был констатировать, что для ЕС судьбы мигрантов - "лишь очередное воображаемое поле боя".

Очень жаль, заявил Анатолий Глаз, европейскую дипломатию, "если они мыслят такими категориями. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия", - пояснил свою мысль белорусский дипломат, напомнив, что философ Нассим Талеб называет таких деятелей "интервенционистами".

"Проблемы беженцев, их гибель на границе, разделенные семьи, трудности бизнеса в зоне ЧП и транспортный коллапс особо не беспокоят такую европейскую дипломатию. Никаких слов о высоких ценностях и правах человека. Зато речи про победу. По существу же, Жозеп Боррель занимается очковтирательством", - считают в МИД. Там напоминают в этой связи, что "за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе".

Весь мир, по словам Глаза, "хорошо помнит кадры 2015-2016 годов, когда беженцы месяцами ютились под открытым небом в европейских столицах. Не говоря уже про продолжающиеся человеческие жертвы в регионе Средиземноморья, Ла-Манша и польских лесах".

И это не в Беларуси, резонно добавил представитель министерства, а в паре километров от кабинета господина Борреля "беженцы зашивали себе рты в попытке привлечь внимание к своим проблемам. Он также ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Беларусь проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка двух тысяч человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом", - подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.