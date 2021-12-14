В Минздраве подвели промежуточные итоги программы модернизации первичного звена

Число обращений в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты в России превышает один миллион в год - это самый востребованный вид медицинской помощи. С января 2021 года начался проект по модернизации первичного звена, рассчитанный на пять лет. Что удалось сделать в течение нынешнего года, "РГ" рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"Первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку, ведь она включает и поликлиники, и амбулатории, и диспансеры, и фельдшерско-акушерские пункты и передвижные медицинские комплексы. Человек обращается за медицинской помощью в первичное звено, чтобы сохранить тот уровень здоровья, который у него есть на данный момент, чтобы профилактировать серьезные осложнения неинфекционных заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные. Нагрузка на первичное звено здравоохранения всегда очень высока, именно поэтому его модернизация имеет такое большое значение. Крайне важно сделать этот вид медицинской помощи максимально доступным и комфортным", - сказал Виктор Фисенко.

Еще до старта программы был проведен анализ состояния первичной медико-санитарной помощи в регионах. Была поставлена задача увеличить доступность медицинской помощи, в том числе людям, проживающим в небольших отдаленных населенных пунктах. А также сделать так, чтобы пациентам при получении этой медицинской помощи было комфортно, - отметил Виктор Фисенко.

С начала года был проведен капитальный ремонт в поликлиниках, ФАП и амбулаториях в 53 регионах - всего 691 медучреждение. Продолжается ремонт в 1051 медорганизации.

Один из примеров - поликлиника Поронайской ЦРБ на Сахалине. Здесь отремонтировали 12 медицинских кабинетов. В обновленных помещениях медицинского учреждения уже начался прием пациентов.

"В 2015 году мы меняли деревянные оконные блоки на более современный пластик. В 2016 году построили пандус и реконструировали вход. Но комплексного ремонта до настоящего времени не было, - рассказала главный врач Поронайской ЦРБ Людмила Куимова. - Подрядчик заменил систему электроснабжения и сантехнику, выполнил внутренние отделочные работы. Заменили старые деревянные полы, устроили подвесные потолки, установили современные дверные блоки. В поликлинике теперь удобно и приятно находиться и пациентам, и персоналу".

"Мы работаем в тесном контакте с регионами по программе модернизации первичного звена, обеспечивая ее своевременное финансирование и координацию", - отметил Фисенко. Так, для доставки маломобильных пациентов в медучреждения, доставки врачей к пациентам медучреждения 73 регионов получили 4942 автомобиля, на поставку еще 457 машин уже заключены контракты. В лечебные учреждения также поставлено 21 445 единиц медицинского оборудования - в 81 регионе. Еще 6 578 единиц медицинского оборудования будут поставлены до конца года - контракты уже заключены.

Летом Минздрав России сообщил, что поликлиники в рамках программы модернизации будут оформлены в едином стиле. "Минздрав России подготовил и еще в сентябре направил в регионы методические рекомендации для руководителей поликлиник, амбулаторий, диспансеров и ФАПов по организации первичной медико-санитарной помощи. Этот документ содержит рекомендации для медицинских работников по маршрутизации пациентов, организации рабочих мест врачей и медсестер, внедрению технологий бережливого производства, позволяющих экономить время пациента. Важно, чтобы и пациенту, и врачу было комфортно находиться в пространстве медицинского учреждения", - отметил первый замминистра здравоохранения РФ.

Справка "РГ"

Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала во всех регионах с января 2021 года. Она рассчитана на пять лет. В целом, с 2021 по 2025 годы запланировано построить и реконструировать более 5,5 тысячи медицинских учреждений, провести капитальный ремонт ещё в 8 тысячах объектов. Количество автомобилей, закупленных для амбулаторного звена, за пять лет достигнет 20 тысяч. Также программе модернизации планируется обновить более 97 тысяч единиц медицинского оборудования.