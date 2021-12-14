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Рубрика: Общество

В Минздраве подвели промежуточные итоги программы модернизации первичного звена

Текст: Ирина Невинная
Число обращений в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты в России превышает один миллион в год - это самый востребованный вид медицинской помощи. С января 2021 года начался проект по модернизации первичного звена, рассчитанный на пять лет. Что удалось сделать в течение нынешнего года, "РГ" рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"Первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку, ведь она включает и поликлиники, и амбулатории, и диспансеры, и фельдшерско-акушерские пункты и передвижные медицинские комплексы. Человек обращается за медицинской помощью в первичное звено, чтобы сохранить тот уровень здоровья, который у него есть на данный момент, чтобы профилактировать серьезные осложнения неинфекционных заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные. Нагрузка на первичное звено здравоохранения всегда очень высока, именно поэтому его модернизация имеет такое большое значение. Крайне важно сделать этот вид медицинской помощи максимально доступным и комфортным", - сказал Виктор Фисенко.

Фото: Пресс-служба минздрава Кировской области
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Еще до старта программы был проведен анализ состояния первичной медико-санитарной помощи в регионах. Была поставлена задача увеличить доступность медицинской помощи, в том числе людям, проживающим в небольших отдаленных населенных пунктах. А также сделать так, чтобы пациентам при получении этой медицинской помощи было комфортно, - отметил Виктор Фисенко.

С начала года был проведен капитальный ремонт в поликлиниках, ФАП и амбулаториях в 53 регионах - всего 691 медучреждение. Продолжается ремонт в 1051 медорганизации.

Один из примеров - поликлиника Поронайской ЦРБ на Сахалине. Здесь отремонтировали 12 медицинских кабинетов. В обновленных помещениях медицинского учреждения уже начался прием пациентов.

"В 2015 году мы меняли деревянные оконные блоки на более современный пластик. В 2016 году построили пандус и реконструировали вход. Но комплексного ремонта до настоящего времени не было, - рассказала главный врач Поронайской ЦРБ Людмила Куимова. - Подрядчик заменил систему электроснабжения и сантехнику, выполнил внутренние отделочные работы. Заменили старые деревянные полы, устроили подвесные потолки, установили современные дверные блоки. В поликлинике теперь удобно и приятно находиться и пациентам, и персоналу".

"Мы работаем в тесном контакте с регионами по программе модернизации первичного звена, обеспечивая ее своевременное финансирование и координацию", - отметил Фисенко. Так, для доставки маломобильных пациентов в медучреждения, доставки врачей к пациентам медучреждения 73 регионов получили 4942 автомобиля, на поставку еще 457 машин уже заключены контракты. В лечебные учреждения также поставлено 21 445 единиц медицинского оборудования - в 81 регионе. Еще 6 578 единиц медицинского оборудования будут поставлены до конца года - контракты уже заключены.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Летом Минздрав России сообщил, что поликлиники в рамках программы модернизации будут оформлены в едином стиле. "Минздрав России подготовил и еще в сентябре направил в регионы методические рекомендации для руководителей поликлиник, амбулаторий, диспансеров и ФАПов по организации первичной медико-санитарной помощи. Этот документ содержит рекомендации для медицинских работников по маршрутизации пациентов, организации рабочих мест врачей и медсестер, внедрению технологий бережливого производства, позволяющих экономить время пациента. Важно, чтобы и пациенту, и врачу было комфортно находиться в пространстве медицинского учреждения", - отметил первый замминистра здравоохранения РФ.

Справка "РГ"

Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала во всех регионах с января 2021 года. Она рассчитана на пять лет. В целом, с 2021 по 2025 годы запланировано построить и реконструировать более 5,5 тысячи медицинских учреждений, провести капитальный ремонт ещё в 8 тысячах объектов. Количество автомобилей, закупленных для амбулаторного звена, за пять лет достигнет 20 тысяч. Также программе модернизации планируется обновить более 97 тысяч единиц медицинского оборудования.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

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