В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса"

Курьер "Яндекса" подвергся нападению неадекватного мужчины на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 14 декабря на Самаркандском бульваре. Прохожий по надуманному поводу начал предъявлять курьеру претензии, и между мужчинами произошла ссора. Агрессор выхватил нож и ранил работника доставки.

Курьера экстренно отвезли в больницу. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В пресс-службе сервиса "РГ" заявили, что шокированы произошедшим и намерены оказать помощь курьеру. Как отметили представители "Яндекса", самозанятые партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей и имеют возможность получить юридическую помощь.