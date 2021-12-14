В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина

За год в столице выявили 1188 бесхозных объектов недвижимости общей площадью почти 260 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил журналистам начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Общее количество выявленных за 11 месяцев года бесхозных объектов в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом городского имущества Москвы ведет работу по выявлению бесхозных объектов с последующей их регистрацией в собственность Москвы. Так, за 11 месяцев 2021 года в собственность города специалисты оформили 1188 объектов недвижимости площадью 259,2 тысячи квадратных метров. За аналогичный период прошлого года таких объектов было только 700", - уточнил начальник.

Выявляют так объекты с помощью современных технологий в разных округах города. Полученные во владение здания город использует для различных целей. Так, на 44-м км Калужского шоссе 3 тысячи квадратных метров скоро станут принадлежать ГБУ "Московская баскетбольная академия" департамента спорта Москвы. Сейчас идет процесс оформления документов. Здание на Новорязанской улице, 29, стр. 6 стало центром современного искусства.