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Рубрика: Общество

В Москве появятся вендинговые автоматы со здоровой едой

Текст: Сергей Жуков
В общественных местах Москвы могут появиться вендинговые автоматы, которые будут готовить блюда здоровой кухни. Аппарат разработали инженеры Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и компании Karfidov Lab.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прототип вендингового автомата уже готов, и он работает. На проектировку "мозгов" ушло больше года, признается выпускник МИСиС и завкафедрой инжиниринга технологического оборудования Алексей Карфидов. По его словам, теперь аппарат будут тестировать и дорабатывать. Правда, пока он больше смахивает на огромный холодильник, но уже готовит ланчи. За 30-60 секунд автомат способен сделать блюдо из овощей и круп, которое подойдет сторонникам здорового образа жизни, аллергикам и людям, страдающим от конкретных заболеваний.

Фото: iStock
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В устройство заранее загружаются ингредиенты, которые хранятся в герметичных контейнерах максимум восемь часов, оставшееся потом утилизируется. Блюдо собирается по вашему усмотрению. Допустим, у вас на работе обед. Вы идете к автомату и выбираете наполнители: скажем, помидоры, огурцы, зелень, рис и курицу. Все это поэтапно выкладывается на тарелку. Дополнительно можно заказать соус, орехи, сыр - это выпадает из автомата в запакованном виде. По словам Карфидова, за счет разных ингредиентов аппарат может сделать до тысячи вариантов блюд. За день робот способен собрать от 150 до 500 порций. Если что-то в автомате заканчивается, он подает сигнал, человек выезжает и заполняет контейнеры. То же самое происходит и в случае с поломкой.

Разработчики планируют запустить мобильное приложение, с помощью которого покупатели смогут заранее посмотреть адреса, где будут установлены автоматы, а еще для экономии времени выбрать и оплатить еду. На месте, говорит Карфидов, нужно будет только отсканировать QR-код с телефона, и аппарат сразу начнет готовить блюдо. Приложение подскажет, что включить в рацион, например, диабетикам или людям, соблюдающим диету.

До конца 2022 года разработчики намерены выпустить первые автоматы. Один из них они планируют установить бесплатно в одной из бюджетных организаций. Например, в университете или школе. "Правильные" ланчи там будут продаваться по себестоимости.

Общество Ежедневник Медицина и здоровое питание

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