В МВД составили портрет интернет-мошенника

В МВД составили социальный портрет дистанционного мошенника. Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, интернет-мошенниками чаще всего становятся безработные люди в возрасте от 18 до 35 лет. Причем это может быть как мужчина, так и женщина.

Что любопытно, если раньше жертвами интернет-мошенников становились люди пожилого возраста, то сейчас таких около 15 процентов. Все чаще от действий злоумышленников страдают представители более молодого поколения.