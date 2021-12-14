В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год

Во вторник, 14 декабря, на базе Объединенного штаба ОДКБ прошли консультации по рассмотрению проекта Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств на 2023 год.

В режиме видеоконференции в нем приняли участие военные Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел, нацгвардии, органов безопасности и спасательных служб. Как сообщили в пресс-службе штаба ОДКБ, по итогам консультаций согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год. Согласованный проект плана будет направлен в государства - члены ОДКБ на внутригосударственное согласование.

"Обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, прошло плодотворно, в конструктивном ключе. Стороны проявили взаимопонимание при обсуждении и доработке содержания проектов документов", - отметил в итоговом слове генерал-лейтенант Анатолий Яковлев.