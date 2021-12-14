В продуктах Apple появилась возможность передачи аккаунта по наследству

Компания Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone, iPad и компьютеров Mac, в котором появилась функция "Цифровой наследник".

Владельцы техники Apple теперь смогут назначить людей, которые получат доступ к данным аккаунта Apple ID после их смерти. Всего можно выбрать до 5 доверенных лиц. Наследник сможет получить доступ к личной информации аккаунта: резервным копиям устройств, фотографиям, документам, заметкам, покупкам и так далее. Для активации данного режима необходимо зайти в настройки, выбрать профиль и щелкнуть на меню "Пароль и безопасность", где нужно выбрать функцию "Цифровой наследник". Там необходимо указать аккаунт того человека, которого необходимо назначить наследником. После того, как человек согласится быть наследником, он получит на свои устройства уникальный код доступа, который после смерти владельца надо предоставить на digital-legacy.apple.com, а также свидетельство о смерти.

Схожая функция есть и у Google. На странице https://myaccount.google.com/inactive необходимо выбрать профиль человека, который получит уведомление в случае если аккаунт долго не используется. При этом пользователь сам устанавливает период неактивности. Как только он завершается, наследник получает письмо, где говорится о том, что "Пользователь попросил нас автоматически отправить Вам это письмо, если его аккаунт будет неактивен в течение определенного периода времени. Вы можете получить доступ к аккаунту электронной почты, YouTube, Диску и другим сервисам".

Microsoft предоставляет доступ к учетной записи умершего человека только по решению суда. В случае смерти владельца аккаунта компания рекомендует закрыть учетную запись. Также она становится неактивной через два года бездействия.

Социальные сети действуют по другим правилам. "В российском законодательстве пока что нет специальных правил о наследовании аккаунтов в соцсетях, поэтому вопрос с аккаунтами ушедших из жизни людей решается по правилам, которые сами соцсети устанавливают, - говорит Ефим Казанцев,член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. - Например, в Facebook можно заранее назначить пользователя, который сможет получить доступ к аккаунту в случае смерти его владельца".

В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали "РГ", что после смерти пользователя его родственники могут обратиться в поддержку и предоставить фото свидетельства о смерти. "По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. При этом никто, включая родственников, не сможет авторизоваться в аккаунте умершего человека", - уточнили в соцсети. В "Одноклассниках" не предоставляют доступ к профилю после смерти пользователя. "Родственники могут перевести страницу в спецрежим, где фотография будет черно-белой, а сам профиль виден только друзьям его владельца".