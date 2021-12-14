В Роспотребнадзоре разобрали главные мифы о гриппе

Специалисты Роспотребнадзора разобрали главные мифы, существующие вокруг гриппа. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Первый миф, который назвали эксперты - гриппа без высокой температуры не бывает. По словам специалистов, у некоторых пациентов грипп протекает с температурой 37,1-37,9 градусов или даже с нормальной температурой тела.

Следующий миф: при гриппе не бывает насморка. Это не так. "В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка с выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета", - сообщают в Роспотребнадзоре.

Еще один миф: грипп бессмысленно лечить и он пройдет сам. По словам экспертов, эта болезнь очень опасна и может закончиться смертью. Также грипп часто оставляет разные осложнения, в основном, негативно влияя на сердечно-сосудистую систему. "Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода", - подчеркивают специалисты.

Мифом в Роспотребнадзоре назвали и то, что для профилактики гриппа достаточно принимать витамины и есть больше чеснока, лука, квашеной капусты и лимонов. "Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание", - говорят эксперты.

Еще один важный миф о том, что грипп можно вылечить антибиотиками. Врачи подчеркивают: антибиотики действуют только на бактерии, а грипп - это вирус. И лечить его таким способом просто бесполезно.

Также эксперты Роспотребнадзора развеяли мифы о том, что прививка от гриппа может вызвать само заболевание. "Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител", - настаивают специалисты.

А вот, что является правдой о гриппе, так это то, что вирус не боится мороза - при температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких - еще дольше. Зато его убивает обычное мыло, ультрафиолетовый свет и температура выше 60° С.