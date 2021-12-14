В России создана тест-система для выявления "омикрона"

В России создана тест-система для определения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Общем собрании РАН.

"Созданием тестов для определения новой коронавирусной инфекции занимаются несколько научно-исследовательских организаций. Сейчас уже разработана тест-система для выявления нового штамма "омикрон", - сообщила Анна Попова. По ее словам, сейчас тест-система тестируется в ЮАР.

"Мы также можем протестировать новую систему в России, поскольку у нас также уже есть случаи заболевания "омикроном", - уточнила Попова.

Она сказала, что наличие таких тест-систем крайне важно, поскольку оперативное тестирование необходимо для контроля за распространением инфекции в стране. "Результаты тестирования возвращающихся в Россию из-за рубежа должны быть готовы уже через сутки после забора биоматериала, и через 48 часов они уже отражаются на портале Госуслуг в личных кабинетах пациентов", - заключила Попова.