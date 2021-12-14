В России упростят порядок получения субсидий на оплату коммунальных услуг

Семьи с невысокими доходами смогут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ без лишних справок. Минтруд подготовил проект постановления, упрощающий порядок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение.

Как пояснила "Российской газете" главный специалист направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Татьяна Лыкова, предлагается, в частности, освободить граждан от сбора документов, содержащих сведения о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по их оплате. Такие сведения уполномоченные органы будут сами получать из ГИС ЖКХ. "К числу важных изменений относится возможность автоматического продления права семьи на субсидию на основании сведений, имеющихся у уполномоченного органа или полученных им через систему межведомственного электронного взаимодействия, без подачи нового заявления самими гражданами", - уточнила эксперт. Еще одно важное изменение - это включение в правила предоставления субсидий приложения с перечислением всех видов доходов граждан, которые должны учитываться при расчете размера совокупного дохода семьи. Раньше в правилах не было такого перечня, поэтому нередко возникали споры, какие доходы учитывать, а какие нет. Из-за этого и люди могли лишиться положенной льготы.

"Упрощение порядка оформления субсидий в том числе позволит включить в число получателей, которым по каким-либо причинам сложно получить справки для оформления, например, в связи со сменой места жительства. При этом ключевым условием получения социальной поддержки по-прежнему остается отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги", - рассказали "РГ" в минстрое. Хотя вопрос о том, чтобы давать субсидии и должникам, сейчас прорабатывается. Но решения по нему пока нет.

По данным Росстата, в 2020 году субсидии получили 3,23 млн семей, или 5,7% от всех российских семей. Это на 8% больше, чем годом ранее. При этом, по расчетам "Института экономики города" на основании данных о доходах населения, право на получение субсидии в конце 2019 года имели более 35% российских семей. Как добавили в минстрое, в 2020 году сумма субсидий, выплаченных населению, составила 75 млрд руб. (на 6% больше, чем в 2019 году).

Сейчас некоторые семьи по уровню дохода имеют право на субсидию, но не обращались за ней, считая саму процедуру сложной. Это не так. А с утверждением новых правил процесс станет еще более доступным. Главное - обратиться в тот уполномоченный орган, который в конкретном населенном пункте занимается начислением субсидий. В Москве, например, это можно сделать через МФЦ или Городской центр субсидий.