В Счетной палате назвали главные проблемы российского АПК

Одной из главных проблем для российского АПК остается слабая обеспеченность современной инфраструктурой по хранению и переработке сельхозпродукции. Такое мнение высказал в ходе правительственного часа в Госдуме аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

"Из-за недостаточного количества современных мощностей для хранения отмечается ежегодное увеличение потерь сельхозпродукции. Так, по данным Росстата, за последние три года потери картофеля ежегодно составляют порядка 7%, овощей - 3%, а фруктов и ягод - 1,5%", - отметил он.

Также российским аграриям не хватает техники. Сейчас на тысячу гектаров пашни приходится всего 3 трактора, что несопоставимо с Европой. Притом, что количество тракторов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 1,5 тысяч единиц, наблюдалось сокращение парка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Кроме того, около половины приходится на технику со сроком эксплуатации более 10 лет.

Также наблюдаются проблемы в экспорте продукции АПК. Пока Россия вывозит за рубеж в основном продукцию с низкой добавленной стоимостью. По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 год в общем объеме экспорта доля продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составила всего 13,3%, доля рыбной продукции с высокой степенью переработки - 6,8%.

Кроме того, Сергей Мамедов отметил, что сейчас наблюдается рост стоимости минимального набора продуктов питания (на 11,7% с начала года) и снижение покупательной способности населения по восьми группам продовольственных товаров из 24 (по итогам 9 месяцев 2021 года).