В Швейцарии закрыли дело против испанского короля Хуана Карлоса I. Прокуратура Женевы решила отправить его в архив, поскольку так и не смогла установить "достаточную связь" между получением монархом 100 миллионов долларов (65 миллионов евро) от властей Саудовской Аравии и заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Мекку испанскими компаниями.

Данное дело было возбуждено в 2018 году, после появления в испанских СМИ публикаций, в которых говорилось, что почетный король Испании еще в те времена, когда сидел на троне, получал комиссионные за помощь в заключении за рубежом контрактов с испанскими компаниями и эти средства прятал на счетах в швейцарских банках. Прокуратура Швейцарии не могла оставить без внимания подобные утверждения.

В итоге выяснилось, что Хуан Карлос I на самом деле получил в 2008 году на счет фонда Lucum сумму в размере 100 миллионов долларов от министерства финансов Саудовской Аравии. А четыре года спустя эти средства были переведены на Багамы его близкой подруге Коринне Ларсен. За эти финансовые операции прокуратура Женевы обязала банк Mirabaud выплатить штраф за несоблюдение государственных нормативных требований по борьбе с отмыванием денег. К выводу, что этот перевод был сделан для сокрытия средств, пришли в связи с тем, что не было надлежащей документации, обосновывающей его необходимость. Как отмечает El Mundo, в ходе расследования были обнаружены и другие подозрительные переводы на счета Хуана Карлоса I и с них.

Однако, по данным СМИ, главная цель прокурора была не раскрыть правду о финансах испанского короля, а определить, не было ли нарушений со стороны банка Mirabaud и его руководства. В самом финансовом учреждении, хотя и не согласны с вынесенным решением, не стали оспаривать наложенные санкции, поскольку его глава Ив Мирабо был полностью освобожден от какой-либо ответственности.

Что касается Хуана Карлоса I, то формально он никогда не был под следствием в Швейцарии, однако многие материалы, полученные в ходе расследования, были переданы Испании, где ему все-таки могут предъявить обвинения в сокрытии средств. Правда, шансов на это все меньше, поскольку адвокаты монарха, который сейчас находится в ОАЭ, прикладывают немало усилий, чтобы урегулировать все вопросы с налоговой.