В Совфеде поддержали закон о публичной власти в регионах

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник предварительно поддержал закон об организации публичной власти в регионах России.

Документ был подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Он совершенствует механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти на территории регионов, закрепляются принципы их деятельности.

В частности, закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является "Глава" с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Однако с учетом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов, конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности, но такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ - пять лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.