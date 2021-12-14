Вандалы в знак протеста против санпропусков осквернили военный мемориал под Парижем

Вандалы расписали памятник на холме Мон-Валерьен под Парижем, воздвигнутый в честь героев движения Сопротивления, которые сражались против фашистской Германии во время Второй мировой войны. Как сообщила министр-делегат при министре вооруженных сил Франции Женевьев Даррьессек, неизвестные написали черной краской Anti pass ("против пропуска"), изобразив последние две буквы в виде молний - символа нацистского военизированного формирования.

Напомним, ранее власти Франции продлили действие санитарных пропусков в стране до 31 июля 2022 года. Без этого документа, содержащего информацию о вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или перенесенном COVID-19, французы не могут посещать кафе, рестораны, музеи, кинотеатры и многие другие общественные места. Подобным мерам рады далеко не все граждане: несколько недель в стране не стихали акции протеста. "Никакая идея не оправдывает нападок на этот уникальный объект национальной памяти. Это непростительно. Мы подадим жалобу", - написала в Twitter Даррьессек. "Повреждения, нанесенные Мон-Валерьен, являются оскорблением памяти наших героев и памяти нации. Осквернить это священное место - значит подорвать то, что нас объединяет. Тех, кто это сделал, будут искать, а потом судить", - прокомментировал инцидент президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщил Жан-Батист Ромен, управляющий местами памяти в районе Иль-де-Франс, в скором времени на Мон-Валерьен установят камеры слежения, передает радиостанция Franceinfo. Это далеко не первый случай осквернения памятников жертвам Второй мировой войны во Франции. Так в январе 2019 года в коммуне Флорак-Труа-Ривьер неизвестные написали на одном из местных мемориалов антиправительственные лозунги.