ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу

52 процента россиян считают украинцев братским народом. Еще 30 процентов говорят о нейтральном отношении к ним. За событиями на Украине следит только каждый пятый россиянин - такая картина предстала по результатам исследования ВЦИОМ.

Интересно, что сторонников видеть в украинцах братский народ еще больше среди россиян старшего поколения (57-62 процента). А среди молодежи, наоборот, выше процент тех, кто относится к украинцам нейтрально (42-62 процента). Только 11 процентов опрошенных видят в украинцах народ, враждебно настроенный к россиянам, уточняют социологи.

Отвечая на вопрос, кем является Украина для России, ее в основном называют братской страной (29 процентов) или страной-соседом (26 процентов). По 12 процентов назвали Украину дружественным государством и источником угрозы для России.

Другие точки зрения - враждебная страна, стратегический партнер, конкурент - менее распространены. Социологи уточняют, что картина представлений не претерпела значительных изменений по сравнению с 2019 годом.

Что касается происходящих на Украине событий, то за ними внимательно следит каждый пятый россиянин (21 процент), 43 процента следят время от времени, а 36 - не следят. Среди молодежи процент не интересующихся украинскими событиями достигает 51-69 процентов.