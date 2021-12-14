Верховная рада разрешила присутствие войск других стран на учениях в 2022 году

Верховная рада Украины поддержала законопроект, разрешающий допустить на территорию страны войска других стран для участия в международных учениях. "За" проголосовали 318 депутатов. Теперь документ должен быть подписан президентом Украины.

Ранее именно Владимир Зеленский инициировал этот законопроект, который должен легитимизировать его инициативу провести на территории страны в будущем году ряд военных учений. В их числе многонациональные учения "Объединенные усилия", "Светлая лавина", "Викинг" и "Кленовая арка", украинско-американские Rapid Trident и Sea Breeze, украинско-британские Cossack Mace, украинско-румынские Riverine, украинско-польские Silver Saber.

При этом законодательство Украины требует, чтобы допуск иностранных войск на территорию государства каждый раз определялся специальным нормативным актом.