Верховный суд впервые объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

Пленум Верховного суда России принял постановление, как исправлять судебные ошибки прежних лет. Впервые детально разъясняется, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами. Такие обстоятельства - какие-то совершенно новые данные - обязывают достать из архива и пересмотреть даже очень старый приговор.

Документ дает надежду людям, оказавшимся за решеткой по чьей-то ошибке. Или даже по злому умыслу. Увы, в жизни иногда бывает так, что в тюрьму попадают невиновные. Но шанс на справедливость всегда есть. По закону, даже если приговор давным-давно вступил в силу и, казалось бы, все точки расставлены, прокуратура вправе вернуться к делу, когда появились совершенно новые данные. Вопрос только в том, что является такими данными.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил: на практике нередко возникают споры, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами.

Допустим, если кто-то из свидетелей обвинения вдруг сознался, что его подкупили, это новые данные или нет? И можно ли ему верить сейчас? Одна из стандартных отговорок: мол, представленные доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами. Допустим, тогда свидетель говорил одно, сейчас другое. Но разве это новые обстоятельства? Ведь сам человек изначально фигурирует в деле. Его заслушивали, суд оценивал, можно ли ему верить. И зачем сейчас ворошить былое, когда старый свидетель решил петь на новый лад?

Постановление пленума особо подчеркивает: если окажется, что свидетели или потерпевшие намеренно лгали, это новое обстоятельство. Точно так же дело надо пересмотреть, если окажется, что эксперт дал заведомо ложное заключение. Любые выявленные фальсификации по делу - повод пересмотреть приговор.

Нередко бывает, что спустя многие годы выясняется: совершена ошибка и в тюрьме оказался невиновный. Например, потому что солгали свидетели. В таком случае приговор необходимо пересмотреть

"Постановление пленума Верховного суда России позволит судам более эффективно рассматривать вопросы, связанные с исправлением допущенных судебных ошибок", - говорит Владимир Груздев.

Он отметил, что принятые разъяснения позволят выработать единую практику. "Также Верховный суд подчеркивает, что возобновление судом производства по заключению прокурора может осуществляться после вступления в законную силу судебных решений, независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Иными словами, вовсе не обязательно, чтобы до того дело прошло все инстанции. Если обнаружились новые обстоятельства, подтверждающие, что произошла ошибка, дело надо возобновлять, даже если оно было рассмотрено только в первой инстанции и приговор не обжаловался", - пояснил он.

Суды также должны иметь в виду: если международные инстанции, признаваемые Россией, обнаружили в деле какие-то нарушения прав человека, это тоже основания для пересмотра.