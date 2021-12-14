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Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Владимир Путин проводит совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства.

Главной темой встречи является реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Об этом с докладом выступит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

А вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о правительственном плане по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Кроме того, глава государства и члены правительства обсудят на совещании ряд других актуальных вопросов.

Видео: RT

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Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Вице-премьеры РГ-Видео Пандемия коронавируса COVID-19

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