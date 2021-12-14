Видеотрансляция: Владимир Путин проводит совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства.
Главной темой встречи является реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Об этом с докладом выступит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
А вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о правительственном плане по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".
Кроме того, глава государства и члены правительства обсудят на совещании ряд других актуальных вопросов.
Видео: RT