Видеотрансляция: Владимир Путин проводит совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства.

Главной темой встречи является реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Об этом с докладом выступит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

А вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о правительственном плане по борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Кроме того, глава государства и члены правительства обсудят на совещании ряд других актуальных вопросов.

Видео: RT