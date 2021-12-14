Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии

В четверг, 16 декабря, президенты России и Монголии проведут переговоры. Ухнагийн Хурэлсух приедет в Россию с визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития отношений между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Также главы государств обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Накануне президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Владимир Путин рассказал о деструктивной линии Киева по срыву Минских договоренностей и призвал незамедлительно выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток.