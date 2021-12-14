Во Флоренции открыли памятник Достоевскому

В рамках празднования 200-летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Федора Достоевского в самом большом и живописном парке Флоренции - Кашине - во вторник открыли памятник работы российского скульптора, члена Российской академии художеств Айдына Зейналова.

Федор Михайлович по праву считается одним из самых уважаемых, цитируемых и читаемых русских писателей на Апеннинах. Итальянцам близко многое в его взгляде на мир, его мироощущение кажется многим весьма злободневным сегодня. И уж конечно, утонченной нации эстетов близка и дорога знаменитая фраза, о которой спорили герои Достоевского: "Мир спасет красота".

Скульптура передана в дар городу, к которому Федор Михайлович испытывал особое благоговение, при активной поддержке и посредничестве посольства РФ в Италии и благодаря усилиям самого скульптора, осуществившего весь проект за собственный счет.

Приветствие от посла России в Италии Сергея Разова зачитал во время торжественной церемонии советник-посланник Максим Бурляй:

"Хотел бы отметить, - написал Сергей Разов, - что несмотря на все неблагоприятные внешние условия особенности пандемического периода отношения между нашими странами в целом и в культурно-гуманитарной области развиваются поступательно и конструктивно. В сентябре министры культуры двух наших стран Ольга Любимова и Дарио Франческини открыли "перекрестный" Год музеев России и Италии, программа которого включает более 30 российских проектов. Среди них и открытие памятника Федору Достоевскому к 200-летию писателя, как важное свидетельство многовековых уз дружбы, связывающих два народа".

Подписание акта о дарении памятника. Генсек Мэрии Флоренции Джузеппе Ашионе и Максим Бурляй Фото: Пресс-служба Посольства Рф в Италии

Посол России выразил искреннюю признательность за поддержку мэру Флоренции Дарио Нарделле, правительству области Тосканы и губернатору Эудженио Джани, а также итальянскому минкульту. На церемонию открытия памятника приехал и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, и представители культурного и научного сообщества.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла поделился беседе с "РГ": "С большой честью и трепетном принимаем столь драгоценный дар. Это необходимая дань памяти спустя 200 лет со дня рождения великого литератора, который связал часть своей жизни с нашим городом. Достоевский останавливался во Флоренции дважды: на пару дней в 1862 году (но их оказалось достаточно, чтобы очароваться нашим городом), а также с декабря 1868 по август 1869 года в доме напротив Дворца Питти, над дверью которого установлена мемориальная доска в его честь. Именно там писатель черпал вдохновение, завершая свой знаменитый роман "Идиот"".

Мэр Флоренции Дарио Нарделла и советник президента по культуре Владимир Толстой Фото: Пресс-служба Посольства Рф в Италии

Покрывало соскальзывает, открывая бронзовый памятник Федору Достоевскому высотой 3,5 метра. Выполненная в лучших традициях академической школы, скульптура установлена в парке Кашине на аллее, которая носит его имя. В руках писателя - то самое бессмертное произведение "Идиот", а под ногами - кандалы, напоминающие об известном факте биографии классика, годах, проведенных на каторге.

"Я изваял Достоевского немного скованным, - пояснил "РГ" концепцию своего произведения скульптор Айдын Зейналов. - потому что, как мне кажется, в его жизни было много моментов, когда он испытывал чувство дискомфорта, неуюта, неустроенности жизни. В какой-то мере близкое нам сегодня ощущение, которое в наше непростое время испытывают многие. В том числе и из-за пандемийных ограничений. Тем не менее, на постаменте лежат разбитые кандалы. Они, с одной стороны, олицетворяют определенный отрезок жизни писателя, а с другой - служат универсальным, пушкинским символом надежды на свободу. И тот факт, что проект, который вынашивался почти три года, реализован, вопреки нескончаемому коронавирусу, также, несомненно, вселяет оптимизм"…