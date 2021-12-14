Врачи рассказали, как боль в ногах может намекать на высокий холестерин

Повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина в крови, может вызвать воспалительный процесс в организме, что приведет к поражению ахиллова, или пяточного сухожилия.

Об этом предупредили подиатры из американской организации Alliance Foot and Ankle Specialists, пишет Express. Эти специалисты занимаются патологиями, которые возникают в зоне ступней и голеней.

Воспаление ахиллова сухожилия также называют тендинитом. Само сухожилие находится на задней поверхности голени и соединяет головку икроножной мышцы с пяточной костью. Как правило, воспаление происходит из-за травм или чрезмерной нагрузки на эту часть тела.

Однако воспалительный процесс может запускать повышенный уровень холестерина в крови, из-за чего на этом участке ног образуются ксантомы - отложения холестерина в виде подкожных сгустков. Как говорится в публикации врачей в журнале Lipids in Health and Disease, внешне они могут напоминать узелки или папулы. Предвестником может служить утолщение сухожилия, диагностировать которое может только врач.

При воспалении ахиллова сухожилия появляется боль во время физически нагрузок, в том числе при подъеме по лестнице, а также слабость в голени и отек пятки. Если в анамнезе пациента есть сердечно-сосудистые заболевания, то при появлении признаков тендинита вероятность, что холестерин повышен, возрастает. Исследование показало, что испытуемые с самым высоким уровнем ЛПНП имели наиболее утолщенное ахиллово сухожилие.

Воспаление этой части тела само по себе не может быть единственным признаком высокого уровня "плохого" холестерина в крови, поэтому врачи рекомендуют консультироваться со своим терапевтом при жалобах на боль в ногах и диагностике любых заболеваний.