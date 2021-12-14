Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме

За все время пандемии в Вооруженных силах было зарегистрировано 167 случаев тяжелого течения COVID-19. Об этом во вторник на общем собрании членов Российской академии наук сообщил начальник Военно-медицинской академии им. Кирова генерал Евгений Крюков.

Он также сказал, что на данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 95 процентов военнослужащих. "Вакцинация позволила существенно снизить уровень заболеваемости и привести ее до фонового уровня, практически незначимого для Вооруженных сил", - отметил генерал.

Между тем, последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России. Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 14 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 45,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 153,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 532 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 747 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Семерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 778 человек изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 34 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 204 человек.