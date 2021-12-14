Выпущена iOS 15.2. Почему ее нужно установить

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15.2 для смартфонов iPhone. Обновление уже распространяется среди пользователей.

Главным нововведением стала возможность назначить "душеприказчика" с помощью функции "Цифровое наследство". Она позволяет выбрать людей, которые смогут получить доступ к аккаунту iCloud и другим персональным данным в случае смерти владельца.

Кроме того, в настройках смартфона теперь можно запросить отчет о том, какие приложения и сервисы получали доступ к камере, микрофону и геопозиции за прошедшую неделю. Также в Siri появилась поддержка русского языка на колонках HomePod и HomePod Mini. А на смартфонах iPhone 13 Pro и Pro Max появилась возможность переключения на широкоугольный объектив для макросъемки.

Среди других полезных опций - возможность узнать, какие устройства поблизости следят за вами, а также функция сокрытия адреса электронной почты для подписчиков iCloud+.