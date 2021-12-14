Вызов, стриминг и Хабенский: какими кинособытиями запомнится 2021 год

Лучшие фильмы, неожиданные сериалы, грандиозные культурные мероприятия, выгодные бизнес-сделки, а также эксклюзивное интервью народного артиста РФ, актера и режиссера Константина Хабенского - коротко о самом главном из итогового номера журнала "КиноРепортер".

Ход Хабенского

30 декабря в российский прокат выходит фильм студии ТРИТЭ Никиты Михалкова - "Чемпион мира", о знаменитом поединке между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Роль последнего исполняет Константин Хабенский, который дал эксклюзивное интервью в новом выпуске журнала "КиноРепортер". В нем известный актер и народный артист РФ рассказал, почему в итоговой версии картины нет нескольких интересных сцен, как опыт и удача помогают не замечать свой возраст, а также о том, что любой режиссер, подобно барону Мюнхгаузену, должен уметь создавать свои миры и увлекать в них других людей. Стоит отметить, что помимо интересных проектов в кино у Хабенского произошли знаковые события в театральной карьере - назначение художественным руководителем МХТ им. Чехова, а также совместная работа с режиссером Виктором Крамером на сцене "Современника"‎.

Жизнь театра

Серьезные ковидные ограничения, кадровые перестановки на фоне громких премьер - такой контраст событий российской театральной жизни 2021 года, по мнению "КиноРепортера", надолго запомнится публике. Руководство сменилось не только в МХТ им. Чехова, но и в МХАТ им. Горького - художественным руководителем театра назначен Владимир Кехман. Сложно прогнозировать, какими путями теперь пойдут каждый из театров, но выбранный ими курс вполне может привести к перестройке российской театральной системы в целом.

Играть и достигать

Пока в театрах идут "перестановки", российский кинематограф собирает международные награды. Целых четыре российских киноленты - "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Почтальон" Клима Тукаева - получили призы Каннского фестиваля, а фильм "Совесть" Алексея Козлова был удостоен сразу трех наград Шанхайского фестиваля.

"В 2021 году необычайно много российских картин участвовало в престижных международных кинофестивалях, а значит, индустрия в порядке" - сделала вывод основатель и главный редактор Мария Лемешева.

Самым успешным отечественным фильмом за рубежом по итогам 2021 года оказалась фестивальная драма "Уроки фарси", снятая совместно с Беларусью и Германией. Картина собрала $6,1 млн, из них $5,5 млн - в Китае.

Также копилку кинематографических достижений года пополнил фильм Клима Шипенко "Вызов"‎, съемочной площадкой для которого впервые в мировой истории стала Международная космическая станция.

А еще год однозначно запомнится жанровым разнообразием премьер. Так, режиссер Олег Трофим выпустил первый российский фильм по мотивам комиксов "Майор Гром" (права на показ выкупил Netflix), а студия ТРИТЭ Никиты Михалкова - фантастическую сагу "Пара из будущего" (в ней снялись признанные звезды Сергей Бурунов и Мария Аронова).

Netflix по-толстовски

В цифровой среде тоже происходит много всего интересного. Стриминговые сервисы как главные дистрибьюторы киноконтента дали мощный толчок онлайн-потреблению. Благодаря им на новый виток развития в уходящем году вышли не только российские фильмы, но и сериалы. "Вампиры средней полосы", "Хрус­тальный", "Пищеблок", "Самка богомола", "Контейнер". "Полицейский с Рублевки" и "Содержанки" упрочили востребованность Сергея Бурунова. По версии "КиноРепортера", на стриминговых сервисах особой популярностью пользовались сериалы "Мейр из Исттауна", "Девять совсем незнакомых людей" и "Локи", абсолютный рекорд по числу просмотров поставила "Игра в кальмара" - сериал ждал запуска около десяти лет.

Стриминговые гиганты теперь не только задают высокую планку, но и предлагают сотрудничество. Например, Netflix объявил о начале съемок первого российского сериала, назначив Наталью Меркулову и Алексея Чупова режиссерами "Анны К". Год оказался невероятно продуктивным для супружеской пары режиссеров. Их грандиозный драматический триллер о капитане НКВД "Капитан Волконогов бежал" прошел в основной конкурс Венецианского фестиваля.

"Стриминговые сервисы стали полноценными игроками рынка, доказав, что для создания шедевров уже не обязательно ехать в Голливуд - именно об этом говорит в интервью "КиноРепортеру" звезда "Содержанок" Александра Ребенок", - отметила Мария Лемешева.

Столица в кино

Одним из механизмов поддержки кино в этом году стал эксперимент по поддержке кинопроизводителей, которые популяризируют образ столицы в киноискусстве. По итогам конкурса, который проводился совместно с киносетью "Москино", гранты Правительства Москвы получили восемь кинолент. Сумма субсидии зависела от того, как часто в кадре появляются узнаваемые московские здания и улицы: по правилам конкурса, столичные виды должны были составить не менее 10% от хронометража. Создатели ленты "На острие" получили финансовую поддержку в размере 9 млн рублей, "Доктора Лизы" и "Команды мечты" - по 6 млн, а продюсеры "Кометы Галея", "Хандры", "Красоток в ударе", "Человека из Подольска" и "Побочного эффекта" - по 3 млн рублей.

Подробнее о главных итогах киноиндустрии за 2021 год можно прочитать в новом номере "КиноРепортера" и на официальном сайте журнала.