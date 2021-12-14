Новости

В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара на родину 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов 17:46
Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект 17:39
Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте 17:37
Путин пошутил про уплату штрафов на госуслугах 17:28
Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными 17:24
Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 18:59
Рубрика: В мире

Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС

Текст: Константин Волков

Москва оставляет за собой право ответа "на недружественные действия Евросоюза", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ

"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Днем ранее ЕС ввел санкции против частной военной компании и еще трех российских компаний, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых в Сирии.

Как сказано в заявлении Захаровой, "частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению". Официальный представитель МИД РФ отмечает в связи с этим, что "своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику".

В мире Европа Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире