Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС

Москва оставляет за собой право ответа "на недружественные действия Евросоюза", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Днем ранее ЕС ввел санкции против частной военной компании и еще трех российских компаний, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых в Сирии.

Как сказано в заявлении Захаровой, "частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению". Официальный представитель МИД РФ отмечает в связи с этим, что "своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику".