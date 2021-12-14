Законодатели ЕС проголосовали за запрет онлайн-рекламы для детей

Европейские законодатели во вторник проголосовали за запрет онлайн-рекламы, нацеленной на детей, усилив жесткие меры против техногигантов и их политики модерации контента.

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку подавляющим большинством голосов одобрил Закон о цифровых услугах, который будет вынесен в начале следующего года на пленарное заседание законодательного органа ЕС. Затем законопроект будет представлен для совместного одобрения руководством Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС, который представляет правительства стран-членов блока. Окончательные правила могут вступить в силу уже в 2023 году.

Парламентский документ включает положение, цель которого - помешать технологическим компаниям, таким как Facebook, Google, TikTok и другим, разрешать предприятиям нацеливаться на несовершеннолетних через свои платформы. Этот шаг является частью более широкой европейской кампании по внедрению онлайн-систем проверки возраста, чтобы дети не могли получить доступ к некоторым платформам с контентом, который считается вредным для них, включая порнографию. "Мы хотим защитить несовершеннолетних с помощью платформ", - заявила в интервью Politico автор документа, датский депутат Кристель Шалдемос. По ее словам, законопроект нуждается в доработке, чтобы гарантировать, что идентификация несовершеннолетних не нарушит права на неприкосновенность частной жизни.

Предложенный Европейской комиссией год назад Закон о цифровых услугах (DSA) направлен на создание общеевропейских правил для регулирования деятельности онлайн-платформ. Законопроект направлен на борьбу с незаконным контентом, регулирование онлайн-рекламы и введение мер прозрачности в алгоритмах платформ. Запрет целевой рекламы для детей может стать сложной проблемой на будущих переговорах по принятию закона, полагают эксперты.

Законодатели также добавили в законопроект положение в части дополнительных обязательств для онлайн-торговых площадок, таких как Amazon, по проведению выборочных проверок продуктов, предлагаемых сторонними продавцами через их интернет-магазины, и по информированию пользователей о покупке незаконных товаров, помимо их удаления. В проекте правил также говорится, что пользователи получат право требовать возмещения и компенсации от технологических компаний, если они столкнутся с серьезным моральным или материальным ущербом.

Европейские законодатели также хотят, чтобы технологические компании, такие как Facebook и YouTube, рассказали о способах модерирования контента. Это давнее требование политиков и правозащитников теперь будет закреплено в законе. Техногиганты должны будут информировать пользователей, когда они меняют правила и пользовательские соглашения, и сообщать, сколько сотрудников работает над модерированием контента для каждого европейского языка. Крупные платформы также должны будут оценить риски, которые они представляют для общества, и остановить распространение дезинформации на своих страницах.